Marriage Licenses (02/18/17)

Crystal Moreno and Robert Burciaga, Los Banos, Feb. 8
Mandip Bains and Manpreet Wahid, Turlock, Feb. 8
Gregory Carr and Joayne Helo, Atwater, Feb. 8
Sandra Benitez Padilla and Emilio Tellez Lopez, Merced, Feb. 9
Mayra Soriano Carranza and Arturo Martinez, Merced, Feb. 10
Robert Huerta and April Story, Los Banos, Feb. 10
Jose Mendoza-Moreno and Consuelo Escareno, Delhi, Feb. 10
Ana Perez Herrera and Francisco Melendrez Puentes, Los Banos, Feb. 10
Juliana Pulido-Maldonado and Alejandro Lozano, Merced, Feb. 14
Julie Quick and Kevin Hernandez, Merced, Feb. 14
Isaac Zuniga and Myquila Dennison, Santa Nella, Feb. 14
Nash Ambriz and Jacqueline Barajas-Venegas, Atwater, Feb. 14
Patricia Machado Cchoa and Japjapan Singh, Livingston, Feb. 14
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