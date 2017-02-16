Announcements & Celebrations

February 16, 2017 8:40 PM

Marriage Licenses (02/18/17)

Crystal Moreno and Robert Burciaga, Los Banos, Feb. 8

Mandip Bains and Manpreet Wahid, Turlock, Feb. 8

Gregory Carr and Joayne Helo, Atwater, Feb. 8

Sandra Benitez Padilla and Emilio Tellez Lopez, Merced, Feb. 9

Mayra Soriano Carranza and Arturo Martinez, Merced, Feb. 10

Robert Huerta and April Story, Los Banos, Feb. 10

Jose Mendoza-Moreno and Consuelo Escareno, Delhi, Feb. 10

Ana Perez Herrera and Francisco Melendrez Puentes, Los Banos, Feb. 10

Juliana Pulido-Maldonado and Alejandro Lozano, Merced, Feb. 14

Julie Quick and Kevin Hernandez, Merced, Feb. 14

Isaac Zuniga and Myquila Dennison, Santa Nella, Feb. 14

Nash Ambriz and Jacqueline Barajas-Venegas, Atwater, Feb. 14

Patricia Machado Cchoa and Japjapan Singh, Livingston, Feb. 14

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