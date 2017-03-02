Marriage Licenses (03/04/2017)

Marisa Gamez and Jason Farnsworth, Merced, Feb. 21
Salvador Manriquez Torres and Yolanda Encarnacion Tinta, Winton, Feb. 21
Nancy Cruz and Gustavo Delgado De La Cruz, Madera, Feb. 21
Rodrigo Dominguez-Flores and Teresa Da La Torre, Merced, Feb. 21
Prabhdeep Kaur and Amanpreet Singh, Livingston, Feb. 21
Anthony Powers and Jenell Azevedo, Los Banos, Feb. 21
Vanessa Garibay and Miguel Torres Garibay, Livingston, Feb. 21
Nicolette Dheilly and Paul Azevedo, Atwater, Feb 21
Erida Lara and Richard Mendoza, Livingston, Feb. 22
Filiberto Benitez and Ma Delaluz Estrada Carrillo, Newman, Feb. 22
Antonieta Acosta and David Pena, Livingston, Feb. 22
Maria Soto Lopez and J Jesus Ferreira Arriaga, Merced, Feb. 22
Sou Thao and Xe Yang, Merced, Feb. 22
Angela Lytal and Evaristo Sanchez, Merced, Feb. 22
Eryka Cohen and Zhi Zhang, Los Banos, Feb. 23
Yesenia Sanchez and Arturo Ascencio, Hilmar, Feb. 23
Amanda Weaver and Jared Hinojos, Merced, Feb. 23
Leticia Hernandez De Luna and Demetrio Soto Torres, Gustine, Feb. 23
Shayla Valenzuela and Jacob Gonzales, Dos Palos, Feb. 23
Claudia Macias and Aaron Chairez, Merced, Feb. 23
Kyle Espinola and Nichole Tatham, Chowchilla, Feb. 23
Michael Gomes and Samantha Bennett, Los Banos, Feb. 24
Bertha Rueda Millan and Luis Ulate Ceniceros, Los Banos, Feb. 24
Alberto Gutierrez Robles and Jisela Regalado, San Francisco, Feb. 24
Jacob Williams and Courtney Mitchell, Merced, Feb. 24
Forrest Linn and Kali Cook, Winton, Feb. 24
Mario Cortes Nava and Angelica Roman, Waterford, Feb. 24
Patricia Sanchez and Felipe Deleon, Merced, Feb. 24
Brandon Edadiz and Victoria Eagles, Modesto, Feb. 24
Francisco Mendoza and Patricia Cardenas Reyes, Merced, Feb. 24
Ariana Alcantar Casillas and Eduardo Lopez, Los Banos, Feb. 27
Conrado Canchola and Maria Lopez-Rodriguez, Livingston, Feb. 27
Summer Price and Ronald Monahan III, Atwater, Feb. 27
Antolin Vivanco-Avalos and Leticia Garcia, Merced, Feb. 27
Martin Abarca Martinez and Ma. Resendiz Guerrero, Merced, Feb. 27
Samantha Whitson and Rick Dasilva, Livingston, Feb. 27
Claudia Solano and Jake Ducheneaux, Hilmar, Feb. 28
Katie Keys and Zachary Azevedo, Atwater, Feb. 28
Raul Vasquez and Kendra Branham, Turlock, Feb. 28
D’Andra Esparza and Gabino Torres Valenzuela, Delhi, Feb. 28
Cesar Hernandez and Guadalupe Beltran, Los Banos, Feb. 28
Carlita Tellez-Garcia and Alexander Salinas, Merced, Feb. 28
Jimmy Amaral and Mary Millerick, Atwater, Feb. 28
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