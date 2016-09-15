Merced-area high school and college sports summaries for Sept. 14, 2016

Tennis
High School Girls
Wednesday
Turlock 8, Golden Valley 1
Singles – Chadue Lee (GV) d. Maya Young (T) 3-6, 6-0, 6-3. Rebekka Cripe (T) d. Kayla Parolini (GV) 6-1, 6-0. Michelle Gomez (T) d. Bianca Olmos (GV) 6-3, 6-0. Izzy Romeo (T) d. Veronica Vasquez (GV) 6-1, 6-1. Sophie Winfree (T) d. Lisetd Alvarez 6-1, 6-1. Mehr Sabota (T) d. Wendy Ramirez 6-0, 6-2.
Doubles – Parisa Jahangirizadeh/Sydney Chiesa (T) d. Kim Andrade/Pana Xiong (GV) 6-4, 6-1. Madi Miguel/Anna Lima (T) d. Tierney Bowden/Clinecia Ward (GV) 6-2, 7-5. Megan VanHoogmoed/Taylor Griffin (T) d. Micaela Garcia/Madison Kroeker (GV) 6-0, 6-0.
Records: Golden Valley 1-3 CCC, Turlock 3-0 CCC.
El Capitan 6, Merced 3
Singles – Jenasis Yarrell (EC) d. Katherine Ness (M) 6-0, 6-0. Laura Rabago (M) d. Dana Villerama (EC) 6-4, 7-6 (11-9). Eloisa Encenzo (EC) d. Karina Juarez (M) 6-2, 6-0. Meghana Medini (EC) d. Manel Carrcon (M) 6-1, 7-5. Lindsey Sana (M) d. Alaika Valaa (EC) 4-6, 6-0, 6-1. Rebekah Friedman (M) d. Eimine DelaCruz (EC) 2-6, 7-6, (10-8).
Doubles – Misa Bellusci/Carrie Wee (EC) d. Calley Hall/Ana Chuma (M) 6-2, 6-1. Callie Neal/Amanda Daraphet (EC) d. Leia Rodriquez/Maralize Carrecn (M) 6-2, 6-2. Kyla Villerama/Anna Gueorguiva (EC) d. Angelica Walker/Katelyn Huie (M) 6-1, 6-0.
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