Merced-area sports summaries for Tuesday, Oct. 4, 2016

Tennis
High School Girls
Turlock 5, Atwater 4
Singles – Catrina Velarde (A) d. Rebekka Cripe (T) 6-2, 6-4. Julie Dailey (A) d. Maya Young (T) 6-4, 6-1. Michelle Gomez (T) d. Carmella Alvarado (A) 5-7, 6-4, 6-2. Izzy Romeo (T) d. Anessa Cardenas (A) 6-1, 6-2. Mehr Sahota (T) d. Alyssa Gutierrez (A) 6-3, 6-2. Sophie Winfree (T) d. Bailey Weimer (A) 6-4, 2-6, 6-4.
Doubles – Parisa Jahani/Sudmeu Chiesa (T) d. Ana Lozano/Dayana Argueta (A) 6-3, 6-2. Allison Warnock/Marissa Orozco (A) d. Madison Miguel/Anna Lima (T) 3-6, 6-3, 7-6 (4). Alondra Celis/Victoria Lopez (A) d. Taylor Griffin/Taylor Eldridge (T) 6-1, 2-5 (10-1 tiebreak).
Records: Turlock 9-0 CCC, Atwater 5-4 CCC.
El Capitan 8, Golden Valley 1
Singles – Jenasis Yarrell (EC) d. Chadue Lee (GV) 6-0, 6-3. Eloisa Encenzo (EC) d. Kayla Parolini (GV) 6-4, 7-5. Dana Villarama (EC) d. Bianca Olmos (GV) 6-2, 6-4. Meghana Medini (EC) d. Lisetd Alvarez (GV) 6-4, 6-4. Veronica Vasquez (GV) d. Alaika Valera (EC) 7-6, 6-1. Eimine DelaCruz (EC) d. Kim Andrade (GV) 6-2, 6-2.
Doubles – Mica Bellusa/Carrie Wee (EC) d. Pana Xiong/Wendy Ramirez (GV) 6-1, 6-0. Callie Neal/Amanda Daraphet (EC) d. Tierney Bowden/Siyra Munoz (GV) 6-4, 6-0. Kyla Villarama/Anna Gueorguieva (EC) d. Shelby Stillman/Clinecia Ward (GV) 6-4, 6-3.
Records: El Capitan 6-3 CCC, Golden Valley 2-7 CCC.
Pitman 5, Merced 4
Singles – Kahlon (P) d. Katherine Ness (M) 7-6 (7-3), 6-2. Laura Rabago (M) d. Hayman (P) 6-2, 6-1. Karina Juarez (M) d. Byers (P) 2-6, 6-4, 6-2. Smith (P) d. Mariel Carreon (M) 1-6, 7-6 (7-4), 6-2. Lindsey Sano (M) d. Hayer (P) 3-6, 6-2, 6-4. Luu (P) d. Rebekah Friedman (M) 6-0, 6-1.
Doubles – Ano Chuma/Leia Rodriquez (M) d. Soria/Mahil (P) 7-5, 6-3. Smith/Castonera (P) d. Cailey Holl/Maralize Carreon (M) 6-4, 6-4. Vargas/Pearson (P) d. Padilla/Colrin (M) 6-1, 6-3.
Patterson 8, Livingston 1
Singles – Catrina Borges (P) d. Elena Marin (L) 6-1, 6-3. Ezzy Ogbuli (P) d. Marissa Aguilar (L) 6-1, 6-1. Kitzia Gonzalez (P) d. Andreina Mendoza (L) 6-3, 6-3. Marissa Tellus (P) d. Gabby Ramirez (L) 7-6, 6-3. Ryan Basulto (P) d. Esme Ramos (L) 6-2, 6-2. Breanna Hernandez (P) d. Lexi Medeiros (L) 6-1, 6-1.
Doubles – Valeria Lopez/Natalie Valencia (L) d. Maya Turner/Tiffany Do (P) 6-4, 7-6. Aurora Gonzalez/Mercedes Perez (P) d. Migdalya Pacheco/Erica Lomeli (L) 7-5, 6-0. Veronica Ponce/Manpreet Caur (P) d. Berenice Arias/Analucia Fuentes (L) 6-4, 6-4.
Volleyball
High School Girls
Dos Palos 3, Firebaugh 0
25-14, 25-18, 25-14
Dos Palos (14-14, 3-0 WSL) – Kills: Macy Pierce 14, Jaiden Biscay 10. Assists: Grace Schofield 31. Blocks: Pierce 3. Digs: Arianna Marrufo 7. Aces: Schofield 4.
JV – Dos Palos 2-0.
Buhach Colony 3, Atwater 0
25-16, 25-21, 25-21
Buhach Colony (4-2 CCC) – Kills: Jessica Pinasco 15, Miranda Baptista 10, Cameron Gray 10. Blocks: Jenny Zaragoza 2. Assists: Mallory Pazin 16. Digs: Pinasco 14, Gray 14.
Atwater (2-4) – Kills: Abby Knapp 6. Assists: Eileen Martinez 11. Digs: Jenna Johnston 13.
JV – Atwater won. Freshmen – Buhach Colony won.
Golf
High School Girls
Livingston 258, Pacheco 352
Livingston – Lexi Gonzalez 45, Annie Winton 57, Angelina Rice 47, Monica Garcia 52, Marisol Padilla 57.
Pacheco – Adri Rodriguez 59, Shelby Villa 64, Sophia Nino 71, Hortencia Gonzalez 80, Jennifer Guerrero 78.
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