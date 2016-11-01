Merced-area sports summaries for Monday, Oct. 31

Tennis
High School Girls
Sac-Joaquin Section Division I Playoffs
Monday
El Capitan 9, Downey 0
Singles – 1. Jenasis Yarrell (EC) def. Amber Walsh 6-0, 6-1; 2. Alex Gueorguieva (EC) def. Holly Addis 7-5, 7-5; 3. Dana Villarama (EC) def. Pam Costa 6-7, 6-2, 6-3; 4. Eloisa Encenzo (EC) def. Anika Diokie 7-5, 3-6, 7-5; 5. Alaika Valera (EC) def. Ashlin Lal 6-3, 7-5; 6. Emine De la Cruz (EC) def. Shelly Focha 7-6, 7-5.
Doubles – 1. Carrie Wee/Mica Bellusci (EC) def. Camille Rhodes 6-0, 6-1; 2. Callie Neal/Amanda Daraphet (EC) def. Arely Ramos/Courtney Lehirainen 6-1, 3-6, 6-1; 3. Kyla Villarama/Anna Gueorguieva (EC) def. Liz Will/Gira Orozco 6-3, 6-3.
Division III Playoffs
Los Banos 6, Pioneer 3
Singles – Shirley Liu (LB) def. Jenny Bates 6-3, 6-0. Taylor Torongo (LB) def. Olivia Bryan 6-3, 6-7, 6-3. Elix Vanderpool (P) def. Adri Moreno 6-1, 6-3. Abby Garcia (P) def. Halley Ballez 7-5, 6-3. Kiara Azevedo (LB) def. Cristina Bayne 6-0, 2-6, 6-2. Maryanne Valo (P) def. Chloe Emerson 6-0, 6-2.
Doubles – Brooklyn Garcia/Zoe Seabock (LB) def. Liz Satetro/Amy Jimenez 2-6, 6-3, 6-2. Trinity Meza/Corey Falaschi (LB) def. Adrianna Juarez/Lizbeth Reyes 7-5, 6-2. Bridget Lopez/Taylor Giampietro (LB) def. Megan Hartley/Valeria Floravante 6-0, 6-3.
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